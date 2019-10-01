Осень в Украине в самом разгаре, несмотря на довольно теплую погоду в ряде областей

/ Фото: AFP

Пока в Украине с бабьим летом не очень складывается. В первый день октября по всей территории страны объявлено штормовое предупреждение, а температура воздуха будет "прыгать" от 14 до 23 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях ожидается приятная погода – температура воздуха от 16 до 23 градусов и без осадков.

В центральных и северных областях будет посвежее – от 14 до 17 градусов. В Киеве 14-16 тепла. Дожди не прогнозируются.

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А вот на востоке страны синоптики обещают дожди почти везде, за исключением Днепропетровской области. Температура воздуха 16-18 градусов.

На юге традиционно тепло как для октября – 21-23 градуса и сухо.

В тренде В первый день октября в Украине объявлено штормовое предупреждение

В тоже время сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение – во всех областях страны будут сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщали новости "Сегодня", прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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