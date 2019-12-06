Университета больше не достаточно: как нужно учиться

/ Фото: Pixabay

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Половина того, что вы узнали пять лет назад, не имеет значения. А то, чему вы учились 10 лет назад – устарело. Знания в 21 веке настолько быстро обновляются, что навыки, полученные в университете за пять лет учебы, становятся неактуальными. Сегодня специалисту надо оценивать свои профессиональные навыки каждые два-три года, отмечается в отчете Всемирного экономического форума. Осваивать новые навыки лучше начинать раньше, чем позже.

Кому и чего нужно учиться в современном мире, разбирался сайт "Сегодня".

В зоне риска – самые простые профессии

Вопроса, кому учиться – нет. Учиться надо всем, отметил на Academy Day 2019 Роман Никитов, председатель ICU Ventuer. Но чему учиться? В зоне риска специалисты самых простых профессий, которые можно заменить автоматизацией.

"Один мой знакомый в возрасте оставил своей дочке бизнес, который, как он считал, будет вечным – такси. На сегодняшний момент мы видим, как изменился рынок с появлением Uber и других IT-бизнесов, которые быстро изменили правила игры. И даже сейчас стоит вопрос, что будет с Uber. Потому что следующий шаг в машиностроении – беспилотные автомобили", – говорит Никитов.

/ Фото: Pixabay

Поэтому человеку, чтобы быть конкурентоспособным, надо учиться. И здесь надо наладить систему обучения на уровне государства или бизнеса. Если есть запрос от бизнеса, например, нужно больше разработчиков, – тогда стоит изучать языки программирования.

"Из тех навыков, которые я могу рекомендовать младшему поколению, – сохраняйте адаптивность. То, чем вы занимаетесь сегодня, завтра может быть бесполезным", – отмечает Никитов.

Не только простые профессии под риском. В ближайшем будущем из-за автоматизации могут исчезнуть и некоторые финансовые профессии, замечает Алексей Соболев, директор ДП "Прозорро. Продажи". Например, функции аудиторов в будущем может выполнять искусственный интеллект.

"Поэтому специалистам финансового рынка надо развивать Т-образные навыки. То есть, у человека может быть глубокие знания в определенной отрасли – это стержень. Помимо одной отрасли, надо расширять знания и навыки в смежных отраслях", – отмечает Соболев.

"Онлайн-курсы начнут конкурировать с топовыми университетами"

Образование тоже переживает изменения. Многие западные университеты уже запустили магистерские программы, которые можно пройти онлайн.

"Когда мы говорим о профессиональных навыках, то онлайн-курсы будут не заменять университеты, но конкурировать с ними, даже с топовыми вузами", – говорит Иван Примаченко, сооснователь образовательной платформы Prometheus.

/ Фото: Pixabay

Онлайн-курсы не стоят на месте. Просто видеолекции постепенно будут уходить в прошлое, считает Примаченко. Будет больше интерактива, больше адаптивности, когда платформа определяет, что человек уже знает, а что нет, а затем адаптирует контент под него.

"В онлайн-курсах будет больше использоваться информация, которую генерируют пользователи, чтобы улучшить курс. Если сейчас курсы преимущественно массовые, то все больше они будут ориентированными под конкретные образовательные потребности", – говорит Примаченко.

Несмотря на оптимизм относительно роли искусственного интеллекта в образовании, он вряд ли заменит учителей. Более того, сейчас очень мало компаний с проектами, которые зарабатывают на искусственном интеллекте.

"Искусственный интеллект не сможет полностью заменить человека. Он не может сопереживать. Если определенные знания можно получить автоматизовано, то все равно останется слой знаний, где нужен личный контакт, эмоции", – замечает Наталья Никольская, экс-заместитель министра экономического развития и торговли.

Поэтому, чтобы конкурировать с роботами и искусственным интеллектом, следует развивать мягкие навыки. Это креативность, умение сопереживать, коммуникабельность, личная эффективность, лидерские качества.

"Все эти навыки можно развивать. Уже есть онлайн-курсы, которые пробуют развивать креативность. Себя надо рассматривать как инвестпроект. Надо понять свои зоны роста и развития, а затем развивать и вкладывать в них", – добавляет Никольская.

Чтобы профессиональные навыки не устаревали, надо использовать все доступные возможности. Сегодня их много. Это курсы, семинары, онлайн-обучение и так далее.

А вот книги – наименее эффективный способ получать навыки. Дело в том, что пока книгу опубликуют и пока она попадет в руки, пройдет достаточно много времени. Но это не значит, что книги читать не надо – книга может быть как пассивным, так и активным способом обучения. Если просто читать и ничего не предпринимать, это может быть бесполезным. Для активного обучения информацию из книги надо, как минимум, пересказать кому-то, применять информацию в жизни.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, в чем украинские подростки уступают своим зарубежным сверстникам.

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