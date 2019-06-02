Ура, каникулы: куда отправить ребенка на летний отдых

Во сколько обойдется родительскому бюджету летний отдых школьника

Начинаются летние каникулы, и перед многими семьями, не имеющими дедушек-бабушек в селе или на даче, встает вопрос: куда пристроить школьника на лето. Это может быть детский оздоровительный лагерь, условия в котором определяются толщиной кошелька родителей.

Цена вопроса

Как показал мониторинг "Сегодня", предложений для отдыха школьников предостаточно, стоимость — от минимальных 4,5 тыс. грн в регионах до 5,5 тыс. грн в Киеве за двухнедельное пребывание ребенка в школьном либо пригородном лагере. И почти от 10 тыс. грн и более — на детской базе отдыха в Карпатах или на Черном море. Если месяц каникул школьник проведет с родителями во время их отпуска, то еще два месяца отдыха и впечатлений для столичного чада обойдутся семейному бюджету минимум в 22 тыс. грн. Это, если верить Госстатистике, чуть больше двух средних зарплат по стране на апрель 2019 года.

Что выбрать

Как рассказали нам в Туристической ассоциации Украины, если родители хотят, чтобы ребенок не просто отоспался и набрал вес от хорошего питания, но и с интересом и безопасно провел время, надо ориентироваться на стоимость отдыха от 8 тыс. грн за смену. За эти деньги есть классические предложения по всей Украине: с 5-разовым питанием, плюс ежедневные мастер-классы по изготовлению поделок своими руками (выжигание по дереву, вышивание, лепка, гончарство и т. д.), а также эстафеты, квесты, сюжетно-ролевые игры, пикники, вечеринки. Возраст: от шестилеток до старшеклассников. Во многих лагерях родителям обещают фото- и видеоотчет о том, как их ребенок отдохнул.

Интересный детский отдых в Карпатах стартует от 9,8 тыс. грн за 14 дней. За эти деньги дети живут в 1-этажных коттеджах, есть круглосуточно администратор, дежурная медсестра и охрана территории, 5-разовое питание. В рационе: овощи, рыба, мясо, фрукты, ягоды, выпечка, причем не из полуфабрикатов, а ручной работы. Некоторые лагеря на выбор предлагают программы: с ежедневным 4-часовым занятием английским, немецким, испанским языками либо просто активные игры с тренером, аниматором. Плюс несколько экскурсий: например, на страусиные и оленьи фермы, однодневные турпоходы.

Цена отдыха у моря с подобными условиями по сервису и питанию, но проживание в многоэтажных корпусах и без экскурсий (Бердянск, Скадовск), стартует от 13,5 тыс. грн за 14 дней. Впрочем, за такие деньги можно отдохнуть даже в Болгарии под Варной, включая дорогу (автобусом, из Киева по 14 часов в пути туда и обратно, билеты в два конца — от 1000 грн).

Экстрим

Активных ребят и девочек можно отправить в так называемые экстрим-лагеря. Дети освоят каякинг и рафтинг (сплав на байдарках и плотах), скалолазание, научатся ориентироваться в лесу, строить укрытие от дождя из веток, разжигать костер без спичек и готовить на нем еду, метать в цель ножи и топоры, стрелять из лука и арбалета. Правда, смены короткие — всего 9—10 дней, и цена от 10 тыс. грн.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, во сколько обойдется украинцам отпуск у моря за границей. Журналисты изучили цены на отдых в Турции, Египте, Болгарии, а также на Кипре.

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