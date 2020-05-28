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Ураганный ветер и грозы: чего ждать от погоды 28 мая (карта)

28 мая, 06:01

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м / с

Украину сегодня, 28 мая, накроют сильные дожди и грозы. Несмотря на непогоду, в стране будет довольно тепло – местами синоптики прогнозируют до 26 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"28 мая в Украине, в связи с выходом циклона с юга, дожди днем местами с грозами, ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сильные дожди", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 7-12 м / с. А на Левобережье обрушатся порывы 15-20 м / с.

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Ураганный ветер и грозы: чего ждать от погоды 28 мая (карта)

Температура в стране установится на уровне 14-19 градусов тепла. В восточных и юго-восточных областях будет еще теплее – тут синоптики прогнозируют 21-26 градусов тепла.

Напомним, ранее синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

Также мы публиковали прогноз погоды в Украине на весь 2020 год.

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