Ураганный ветер и лавины в Карпатах: в Украине объявили штормовое предупреждение

Порывы ветра будут достигать до 20 м/с

Фото: Lawrence Jackson / Фото: AFP

В Украине продолжает бушевать непогода – страну накроет ураганный ветер. В связи с ситуацией украинские спасатели объявили штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности)", – говорится в сообщении.

Не обойдет непогода Киев и Киевскую область. В столичном регионе порывы ветра тоже будут достигать 15-20 м/с. А в Карпатах из-за непогоды сохранятся опасность схода лавин.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 12 февраля в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", – рассказали в ГСЧС.

В тренде Мокрый снег и ураганный ветер: в Украине непогода обесточила десятки населенных пунктов

Ранее мы писали, что Украину 12 февраля накроют снег, дожди и ураганный ветер. Несмотря на непогоду, в стране будет не по-зимнему тепло.

Напомним, в стране из-за сильного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 47 населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

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