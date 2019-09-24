Ущерб на 700 тысяч гривен: СБУ разоблачила махинации директора госпредприятия

Чиновник неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудование по завышенным ценам

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила руководителя государственного предприятия "Завод порошковой металлургии" на злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

"Оперативники спецслужбы установили, что директор госпредприятия, находясь на должности, неоднократно закупал для завода непригодное для эксплуатации оборудование по завышенным ценам. По заключению экспертизы, своими действиями чиновник нанес ущерб на 700 000 гривен уникальному предприятию, которое, в частности, предоставляет услуги военно-промышленному комплексу Украины", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас бывшему директору сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области работники СБУ заподозрили должностных лиц госпредприятия "Морской торговый порт "Южный" в хищениях средств предприятия. Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники разоблачили механизм присвоения средств во время покупки тепловозов.

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"Правоохранители установили, что в 2018 году руководство госпредприятия заключило договор на поставку двух тепловозов по цене 26 млн гривен и перечислило поставщику аванс в размере 50% суммы", – говорится в сообщении.

Позже эксперты установили, что "реальная стоимость тепловозов составляет почти три миллиона гривен, ведь перед поставкой в Украину они были списаны с баланса железной дороги одной из стран СНГ в связи с неудовлетворительным техническим состоянием".

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