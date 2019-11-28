Успешные испытания: Украина завершила разработку крылатой ракеты "Нептун"

В Украине крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" успешно прошла испытания.
Об этом сообщает Defense Express
"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", – заявил генеральный директор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев.
Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.
На следующем этапе испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.
Заметим, что ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 м.
Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет, с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.
Напомним, что ранее на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха".
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