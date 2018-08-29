Устаревшая техника и просроченные снаряды: чем Россия воюет на Донбассе

Военную технику на Донбасс Россия в основном отправляет устаревшую и снабжает боевиков просроченными боеприпасами, которые нужно утилизировать. Новые образцы вооружений поставляются в очень ограниченном количестве.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" координатор группы "Информационное сопротивление", народны депутат Дмитрий Тымчук.

Он объяснил, что использовать Донбасс для испытаний новых вооружений Москве проблематично, так как это может повлечь за собой появление новых доказательств военного присутствий РФ на востоке Украины

"Мы видим какие-то новые образцы вооружения в виде танка Т-72, современных комплексов радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки. Но они перебрасываются на Донбасс в очень ограниченном количестве. Идет, скорее, обкатка новых вооружений российской армии. В общем-то, во всем мире вооруженные конфликты использовались как полигон для новых вооружений. Поэтому они перебрасывают вооружения в достаточно ограниченном количестве. Основные вооружения – это то, что есть в арсенале и украинской армии. Это танки Т-64 и Т-72 в различных модификациях. Хотя россияне думают, что они умнее всех, но поставляют туда модификации Т-72, которые есть только у российской армии – у нас просто нет таких схем. Бронетехника та же самая – БМП-1, БМП-2, МТЛБ и так далее", – рассказал Тымчук.

По его словам, Россия для Донбасса снимает технику с баз хранения, однако часто она попадает в руки боевиков недоукомплектованной. Россияне создали определенные мощности в т.н. "Л/ДНР" для ремонта и восстановления техники.

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Что касается просроченных боеприпасов, то здесь проблема для Украины еще большая, чем для боевиков.

"Большая проблема состоит в том, что и боеприпасы, которые Россия поставляет на Донбасс, тоже снимаются с хранения и, по сути, таким образом, Россия утилизирует боеприпасы, у которых заканчивается или уже закончился срок использования. Это делается для того, чтобы пополнять запасы на своих складах более новыми боеприпасами. Соответственно, те боеприпасы, которые подлежат утилизации, имеют низкий уровень срабатываемости. То есть большой процент из них просто не разрывается", – подчеркнул нардеп.

Как рассказывал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", Россия перебросила на передовую новую технику под видом якобы учений, а на самом деле не исключен вариант с подготовкой к наступлению.

Напомним, в июне на Донбассе "засветилась" секретная российская техника. В штабе ООС сообщили, что зафиксирован комплекс радиоэлектронных средств разведки, который засняли сами же военные РФ.