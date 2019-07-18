Утвержден новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

Местным жителям Донецкой и Луганской областей станет легче перемещать товары через КПВВ

Фото: AFP

На Донбассе утвержден новый порядок пересечения линии разграничения, касающийся перемещения товаров, что призвано облегчить жизнь местному населению. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно принятому решению, в ближайшее время при пересечении линии разграничения будут действовать новые правила перемещение товаров в пунктах въезда/выезда.

В частности новым порядком определены процедуры пропуска лиц и транспортных средств через линию разграничения, выдачи разрешений на ее пересечение, особенностей контроля по въезду-выезду на КПВВ, перемещения гуманитарных грузов на временно оккупированную часть Донбасса. Кроме этого, вводятся новые подходы к процедуре перемещения лиц и товаров через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

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"Главным отличием нового порядка, что повлияет на гражданское население, будет изменение принципа определения перечня товаров, которые могут перевозиться через линию разграничения. По инициативе МТОТ в порядок включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров. Это означает, что, в соответствии с принятым порядком, лица, пересекающие линию разграничения в Донецкой и Луганской областях, вскоре смогут перевозить любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению", – говорится в сообщении.

В Министерстве отмечают, что такое нововведение позволит обеспечить права гражданских и удовлетворить их необходимые потребности. МТОТ во исполнение утвержденного порядка в ближайшее время утвердит соответствующий перечень товаров.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", 17 июля в Минске договорились о перемирии под выборы, допуск ОБСЕ и обмен пленными. Кроме того, на Донбассе должны наладить мобильную связь и восстановить мост в Станице.

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