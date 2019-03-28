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"Ужалил снайпер": в сети назвали имя и показали фото уничтоженного боевика

Сегодня, 22:47

На Приморском направлении было "жарко"

Сергей Добряков "Добрый" / Соцсети
Сергей Добряков "Добрый" / Соцсети.
"Ужалил снайпер": в сети назвали имя и показали фото уничтоженного боевика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d32/6da/5c9d326da59da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d32/6da/5c9d326da59da.jpg Украина На Приморском направлении было «жарко»

На днях бойцы ВСУ из состава частей и подразделений сил операции Объединенных сил уничтожили очередного боевика.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook.   

По сообщениям в просепаратистских пабликах в соцсетях, 36-летний уроженец Донецка Сергей Добряков (позывной "Добрый") был уничтожен пулей снайпера. Это произошло 26 марта в районе села Белая Каменка Бойковского (бывшего – Тельмановского) района Донецкой области.

Напомним, 26 марта на Донбассе пророссийские боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – боевики обстреливали украинских военных в районе Николаевки, а из станковых противотанковых гранатометов – у Чермалыка (оба населенных пункта – на Приморском направлении). Ответным огнем один боевик был уничтожен, двое ранены .


Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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Тег снайпер, штирлиц, боевики Донбасса, потери боевиков

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Источник:

Сегодня

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