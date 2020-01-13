Ужесточение штрафов для водителей: эксперты рассказали, зачем это нужно

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В Украине хотят серьезнее наказывать водителей за нарушения ПДД. И логика в этом есть: по мнению, экспертов, именно низкие штрафы и отсутствие контроля зачастую становятся причиной того, что водители игнорируют знаки запрета остановки. По этой же причине в Украине машины очень часто паркуются в запрещенных местах, говорит юрист Юрий Грек.

"Правила дорожного движения запрещают остановку и стоянку в зоне 10 метров от перекрестков, пешеходных переходов, остановок и мест, где разрешено останавливаться водителям с инвалидностью. Но штраф за нарушение запрета – 510 грн. Такой штраф не сдерживает водителей. Но есть еще большая проблема – полиция часто не фиксирует такие нарушения, если не принимать Киев, потому что и для них это слишком мелко", – поясняет юрист.

К тому же, полиция часто не может доказать факт нарушения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Причина — в сложности доказать, на каком расстоянии, например, от перекрестка находится машина.

"Как показывает судебная практика, применение работниками полиции подручных средств измерений (рулетка) или фиксирование на камеру "незначительного" расстояния от транспортного средства до перекрестка не находит поддержки в судах при обжаловании нарушителями постановлений о привлечении к административной ответственности. В результате большое число постановлений отменяется судами. И нарушители фактически остаются без ответственности, – отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

А вот если штраф за стоянку в запрещенном месте действительно вырастет до 3400 грн, водители станут задумываться над тем, стоит ли нарушать правила, уверены эксперты.

Больше о новом законопроекте, ужесточающем наказание для водителей, читайте в нашем материале "Штраф – 34 тысячи: в "Слуге народа" хотят жестче наказывать за нарушение ПДД".

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

Ну а пока в Киеве с нарушителями парковки борются старыми методами и новыми эвакуаторами. Так, жители столицы сняли на видео, как новый спецтранспорт эвакуирует с улиц нарушителей парковки:

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