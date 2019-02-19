В 2018 году полмиллиона украинцев получили бесплатную помощь адвокатов

Сегодня в стране 3,5 тысячи юристов ежедневно оказывают правовую помощь гражданам Украины

В 2018 году полмиллиона украинцев получили бесплатную помощь адвокатов 2019-02-19T14:42:00+02:00 Украина Сегодня в стране 3,5 тысячи юристов ежедневно оказывают правовую помощь гражданам Украины

За прошлый год 550 тысяч украинцев получили безвозмездную помощь адвокатов от Министерства юстиции. Об этом сообщил глава ведомства Павел Петренко во время презентации результатов работы министерства.

По его словам, многие юристы, которые помогают гражданам в решении юридических вопросов в Минюсте, защищали активистов Евромайдана во время Революции Достоинства.

"Я когда стал министром юстиции, обратился к правительству, возглавляемому Арсением Яценюком, с просьбой, несмотря на то, что бюджет был очень мал в стране, выделить средства на развитие системы бесплатной правовой помощи. И мы с вами в течение этих пяти лет построили один из самых масштабных и эффективных институтов, где работают более пяти тысяч адвокатов, 3,5 тысячи юристов, которые ежедневно оказывают правовую помощь украинцам", – заявил Петренко.

Напомним, 18 февраля было ровно пять лет расстрелам на Майдане. В тот день в 2014 году на Евромайдане, который собрался как протест против свертывания процесса евроинтеграции страны тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, начался новый виток противостояния митингующих с силовиками. Смотрите фотоисторию того, как это было.

Как мы на днях сообщали, более 100 тысяч ветеранов АТО не получили трудовой стаж. Хотя в Пенсионном фонде объяснили – военные части в первые годы войны не подавали списки тех, кого мобилизовали. Следовательно, отсутствуют сведения, необходимые для исчисления страхового стажа военнослужащим.

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