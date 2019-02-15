Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться

Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

Фото: gotovo.net.ua.

Украинцы стали меньше жениться и больше разводиться Александр Панченко , Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5aa/738/5c65aa738247a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5aa/738/5c65aa738247a.jpg 2019-02-15T07:12:00+02:00 Украина Разводов постепенно становится меньше из-за гражданских браков и войны

В четверг, в День влюбленных, в украинских загсах был аншлаг — заявки на оформление браков заранее подали 1836 пар, а некоторые загсы и вовсе работали круглосуточно! Наибольшее число заявлений подали влюбленные пары в Днепропетровской, Киевской, Львовской и Харьковской областях. Как рассказала замминистра юстиции Ирина Садовская, в рамках проекта "Юбилейная свадьба" вчера шесть влюбленных пар повторно связали себя обетами в столице.

"Среди них пара, которая празднует бриллиантовую свадьбу, — 60 лет вместе", — заявила Садовская.

"Сегодня" выяснила, как часто женились и разводились украинцы в прошлом году.

Меньше свадеб

Согласно статистике Минюста, украинскими загсами за прошлый год было зарегистрировано почти 229 тысяч браков — на 20 тысяч меньше, чем в 2017-м. Кстати, в Украине есть загс, где чаще всего расписывались в прошлом году: 3205 браков зарегистрировал загс Печерского района Киева, что равно примерно числу всех браков за год во всей Луганской области!

А вот разводов в стране стало больше — 54 тысячи в 2018 году против 33 тысяч в 2017-м (см. инфографику). Правда, статистика Минюста не учитывает разводов через суд — только те, которые оформлены в загсах. Как пояснила нам ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований им. М. В. Птухи НАНУ Людмила Слюсар, в загсах регистрируются лишь те разводы, когда у супругов нет детей до 18 лет и нет имущественных споров.

"Это лишь 30% от общего числа. По нашей статистике, число разводов за последние годы, наоборот, движется в сторону снижения. Приведу такие цифры: в 2016 году их было зарегистрировано 129 999, а в 2017-м — 128 734. Идет хоть и не существенное, но сокращение разводов", — говорит Слюсар.

По ее словам, на сокращение числа разводов могут влиять предшествующие официальным гражданские браки:

"Очень часто люди, пожив вместе, понимают, подходят ли они друг другу. Кстати, резкое сокращение разводов было зафиксировано в 2014 году из-за военной опасности. Беда, как говорится, сблизила людей".

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Когда под венец

По данным Института демографии, средний возраст вступающих первый раз в брак мужчин — до 28 лет, а женщин — до 25. Также, по словам экспертов, уходят в прошлое ранние браки, то есть до 18 лет. Как сообщала "Сегодня", если в середине 90-х это был довольно большой процент — 8% браков, даже до 10%. То сейчас это 1% браков.

"Считается, что более традиционным отношением к браку у нас отличаются западные регионы. Но не в том плане, что у них выше уровень брачности — у нас довольно высокий уровень и на юге Украины. Здесь дело в форме брачных союзов. Именно в западных областях, поскольку там более традиционная модель поведения, в более раннем возрасте вступают в брак, меньше незарегистрированных браков по данным переписи (по выборочным исследованиям сравнивать области довольно сложно). Там и рождаемость выше, и разводов меньше", — поясняют в Институте демографии.

Субсидии не в счет

В то же время не оправдались прогнозы тех аналитиков, кто предсказывал рост числа разводов через органы рагс, а не через суд для того, чтобы получать субсидии на оплату "коммуналки". Анализ "Сегодня" данных Госстатистики показал: во всех регионах, независимо от количества браков и разводов, получателей субсидий в 2018 году стало больше в среднем на 11%, чем в 2017 году. Экономисты объясняют увеличение количества субсидиантов ростом в 2018 году стоимости природного газа и подорожанием "коммуналки".

"Возможно, были случаи разводов, чтобы получать субсидии, но они не носили массового характера и никак не соотносятся со статистикой разводов по регионам", — сказал нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, недавно стало известно, что за прошлый год украинцы заключили 5810 брачных договоров. Подробнее о достаточно новой практике читайте в материале: Брачный контракт: недоверие или гарантия на будущее

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АВТОРЫ: Александр Панченко , Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.