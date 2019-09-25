Медреформа в Украине продолжается: кто будет платить за лечение граждан в 2020 году

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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На программу медицинских гарантий в проекте госбюджета-2020 заложили 72,1 млрд грн. Это в три раза меньше, чем нужно по закону

Денег на медицину дают меньше положенного

Денег на медицину не хватает. На 2020 год в проекте бюджета заложено 108 млрд грн на здравоохранение. Это больше, чем в текущем году – на 9,8 млрд грн. Из них 72,08 млрд – на Программу медицинских гарантий. Хотя в законе "О финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" сказано, что именно на Программу медгарантий должно выделяться не менее 5% ВВП и эти расходы являются защищенными статьями бюджета."Сужение программы медицинских гарантий не допускается, кроме случаев, установленных законом".

Сама программа запускается с 1 апреля 2020 года в полном объеме. По прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2020 году ВВП составит 4551,7 млрд грн. Пять процентов от него составили бы 227,6 млрд грн. Но в проекте бюджета заложена сумма в три раза меньше.

На 72,08 млрд грн Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) должна заплатить за первичную медицину для граждан, специализированную и высокоспециализированную медпомощь.

В этом году у НСЗУ на первичку было 15,3 млрд грн. Этих денег не хватило. Декларации с врачами подписало больше людей, чем ожидали в Минздраве. Дополнительно 2 млрд грн пришлось перенаправлять с проекта "Доступная диагностика", который должен был стартовать в июле, а старт проекта отложили на 2020 год.

Хватит ли 72,08 млрд грн на весь пакет гарантированных медицинских услуг? В НСЗУ пока говорят, что хватит. Главное – чтобы не выделили меньше. Мы отправили запрос в НСЗУ, чтобы узнать почему в проекте бюджета на пакет медуслуг заложено меньше, чем 5% от ВВП. На момент публикации сайт "Сегодня" ответ не получил.

Поскольку коммунальные медицинские учреждения должны присоединиться к программе медицинских гарантий с 1 апреля 2020 года, в бюджете заложено 14,6 млрд грн на субвенции местным бюджетам, которые те распределят между больницами. С апреля НСЗУ будет финансировать медучреждения напрямую.

Помимо этого в проекте бюджета на 2020 год заложено:

6,6 млрд грн – на закупку медикаментов и медицинских изделий;

690 млн грн – на лечение граждан за границей;

1,5 млрд – субвенция на поддержку с 1 апреля 2020 медучреждений, которые не предоставляют медуслуги по программе медицинских гарантий;

6,6 млрд грн – на закупку дорогостоящих лекарств по лечению ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, редких орфанных заболеваний, иммунопрофилактики населения и т.д.;

80,8 млн грн на закупку ангиографического оборудования для покрытия всей страны сетью реперфузионных центров для оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

922,6 млн грн на экстренную медпомощь.

Все цифры взяты из проекта бюджета на 2020 год. До окончательного утверждения в них могут внести правки.

Что изменится для пациента

Меняется система финансирования медицины. На каждую медуслугу рассчитан тариф. Например, человек попал в больницу с инсультом. Врачи лечат пациента, а больница отчитывается Национальной службе здоровья. За вылеченный инсульт НСЗУ перечисляет медучреждению 19500 грн (это тариф, заложенный в проекте Программы медицинских гарантий). Пациент ничего не платит и не покупает медикаменты – каждый украинец заплатил за свое медобслуживание налогами. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677. Требовать с пациента доплаты станет невыгодно, это будет прямым нарушением договора между больницей и НСЗУ.

"В тариф входит все. С вас не могут брать никаких дополнительных оплат. Если будут требовать, значит, люди смогут с 2020 года об этом заявить, воспользовавшись нашей горячей линией по номеру 1677, или подав заявление о вымогательстве. Если такие случаи будут задокументированы, это станет основанием для проверки, а по результатам – приостановления или даже расторжения договора. Я не думаю, что кто-то будет рисковать потерей финансирования", – рассказал экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сайту "Сегодня".

Бесплатная медицина будет только работать по направлению. Чтобы попасть, например, к отоларингологу, пациент сначала должен пойти к семейному врачу или терапевту, с которым он подписал декларацию. После первичного осмотра врач, при необходимости, выдаст направление к специализированному медику. Но есть исключения. Без направления и бесплатно можно будет пойти к акушер-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложном состоянии.

За все заплатит Национальная служба здоровья Украины. Для этого парламентарии должны принять бюджет на Программу медицинских гарантий.

Программа медицинских гарантий – это перечень услуг, которое государство гарантирует оплатить пациенту за счет госбюджета. В этот перечень войдут амбулаторные услуги, терапевтическое и хирургическое лечение в стационаре, реабилитация и паллиативная помощь. По Программе НСЗУ будет закупать инсулины, оплачивать гемодиализ. Среди услуг есть приоритетные – за них НСЗУ будет платить по повышенному тарифу. Это лечение инсультов и инфарктов, эндоскоскопические услуги для раннего выявления рака, маммография, роды и неонатологическая помощь.

"В Верховной Раде ждет утверждения первый в Украине проект Программы медицинских гарантий. Сейчас много говорят о так называемой страховой медицине. Правильнее говорить – общее медицинское страхование или медицинское солидарное страхование. Так вот, один из его вариантов сейчас внедряет Национальная служба здоровья через реализацию Программы медицинских гарантий. Чтобы ее воплотить, нужно 72,08 млрд гривен. Это позволит нам эффективно работать с медицинскими учредениями, закупать у них услуги для граждан, а самим гражданам – получать эти услуги бесплатно. Пациент пользуется – НСЗУ платит", – отметил глава НСЗУ Олег Петренко во время недавней пресс-конференции.

Напомним, недавно новоназначенная глава Минздрава Зоряна Скалецкая рассказала о первоочередных шагах министерства.

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