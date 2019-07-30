Аэропорт "Киев" / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В аэропортах Киева и Запорожья идут обыски: в ГБР сообщили подробности https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 2019-07-30T16:05:00+03:00 Украина Помимо аэропортов силовики нагрянули на запорожскую таможню, сообщила Варченко

Силовики пришли с обысками в аэропорты Киева и Запорожья, а также на запорожскую таможню. Об этом сообщила в Facebook заместитель директор Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

"Просто сейчас проводим несколько санкционированных обысков совместно с Государственной фискальной службой Украины и Генеральной прокуратурой на таможенном посту аэропорта "Киев" в Жулянах, в помещении Запорожской таможни ГФС, на таможенном посту "Запорожье-аэропорт", – написала она.

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Варченко объяснила, что следственные действия проводятся в рамках уголовного производства.

В тренде В аэропортах Киева и Запорожья идут обыски: в ГБР сообщили подробности

"Проверяем должностных лиц Киевской городской таможни , которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины. Сейчас проводим досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины", – сообщила замдиректора ГБР.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях НАБУ проводило обыски в Окружном админсуде Киева. Следственные действия проводились в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений главой и отдельными судьями ОАСК.

В тот же день на брифинге заместитель начальника Главного следственного управления — начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк раскрыл детали следствия по Обыскам в Окружном админсуде. В процессе досудебного расследования зафиксировано тысячи часов разговоров, десятки встреч, договоренностей о вмешательстве в деятельность судей, других должностных лиц и органов государственной власти.

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