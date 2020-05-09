В Азовском море украинские корабли уничтожили "вражеский десант": видео учений

Украинские моряки показали, как защитят побережье от возможного вторжения врага

Корабли и катера из состава Объединенных сил отработали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря, сообщает штаб ООС.

В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.

Совместными действиями военнослужащие Вооруженных сил и Государственной пограничной службы вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны.

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", на днях фрегат "Гетман Сагайдачный" вышел в море и впервые за несколько лет провел ракетные стрельбы. Перед экипажем поставлены задачи выполнить практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожить условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки АК-630, с которыми личный состав успешно справился.

Напомним, недавно в Одесской области испытывали крылатую ракету "Нептун", которая поразила цель в море. Военные установили на расстоянии около 100 км от побережья мишень и сняли, как ракета летит на минимальной высоте и поражает цель.

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