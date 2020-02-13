Замечены подозрительные люди: банки усилили меры безопасности

В Киеве пытались ограбить банк. Скриншот

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Несмотря на то, что в Украине стало меньше "плохих кредитов", любителей легкой наживы все еще много. В целях безопасности в украинских банках теперь начали показывать сотрудникам и клиентам фотороботы подозрительных лиц, которые время от времени наблюдают за работой инкассаторов. Такие слайды демонстрируются на мониторах в отделениях.

Спикер одного из крупнейших банков страны, Александр Жильцов, подтвердил сайту "Сегодня", что такие меры приняты для борьбы с возможными ограблениями и мошенничеством.

"У нас действительно демонстрируются фотографии и фотороботы людей, которые подозреваются в каких-либо незаконных действиях. Подозрительные люди, чьи фотороботы показаны на мониторах, были замечены с помощью видеонаблюдения, – рассказал нам Александр Жильцов. – Речь идет не только о тех, кто наблюдает за инкассаторами, но и о тех, кто оформил банковские услуги по поддельным документам".

Случается, что на кражах денег ловят и самих инкассаторов, в том числе и бывших. Например, в начале прошлого года Дзержинский райсуд Харькова приговорил к трем годам условного срока бывшего инкассатора. Как сказано в приговоре, бывший инкассатор, зная систему работы терминалов, за 2 минуты с помощью отвертки вскрыл один из них на улице Отакара Яроша в Харькове и забрал оттуда более 69 тыс. грн. Вора поймали, деньги он вернул владельцам и раскаялся. Также в конце прошлого года Шевченковский суд Черновцов слушал дело водителя-инкассатора одного из банков. Инкассатор украл из терминала 5 тыс. грн. После служебной проверки он вернул банку украденное. В итоге суд постановил оштрафовать виновного на 850 грн.

Напомним, в прошлом году в Соломенском районе столицы был обворован инкассаторский автомобиль. По данным полиции, мужчина воспользовался тем, что в спецмашине была открыта дверь. Он открыл салон, забрал деньги и скрылся.

Ранее мы также писали, что в Житомире ограбили инкассатора, который переносил деньги из кассы магазина в автомобиль.

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