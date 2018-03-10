В ближайшие сутки в Украине потеплеет, местами ожидается дождь

В Украине в ближайшие сутки, 11 март, установится относительно теплая погода. Местами синоптики прогнозируют небольшие дожди и туманы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

11 марта в восточных регионах Украины, а также Черниговской и Сумской областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а на остальной территории синоптики существенных осадков не прогнозируют. Кроме того, ночью и утром на всей территории, кроме востока, будет туман. На дорогах, кроме южных и большинства западных областей, местами ожидается гололедица.

Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью установится на уровне 0-5° мороза, днем – 2-7° тепла, на севере Левобережья – от 2° мороза до 3° тепла; в западных областях и юге Одесской области ночью ожидаются 0-5° тепла, днем – 8-13°.

А 12 марта в западных областях прогнозируется дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории существенных осадков не будет. На дорогах, кроме южной части, местами ожидается гололедица.

Ветер 12 марта будет преимущественно юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Температура на Левобережье ночью установится на уровне 2-7° мороза, днем около – 0°; в западных областях ночью – 1- 6° тепла, днем – 7-12° тепла; на остальной территории ночью синоптики прогнозируют от 2° мороза до 3° тепла, днем – 1-6° тепла, в Одесской области – до 10°.

Также синоптики рассказали о погоде в столице на эти сутки.

11 марта В Киеве существенных осадков не будет, ночью и утром ожидается туман. Температура ночью установится на уровне 0-2° мороза, а дневная – 2-4° тепла.

12 марта также не ожидается существенных осадков. На дорогах местами будет гололедица. Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем – 4-6° тепла.

Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида сообщал, что задержек с приходом весны в Украине не будет, но не стоит и ждать ее раньше срока.

Также мы писали о том, что в марте украинцев ожидают три мощных магнитных бури и похолодание.