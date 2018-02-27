Весна не задержится: синоптик рассказал, когда в Украине потеплеет

Директор украинского Гидрометцентра Николай Кульбида объяснил, что происходит с погодой в Украине и успеет ли весна к сроку

Период сильных морозов в Украине подходит к завершению – уже в ближайшие дни градусники украинцев перестанут показывать пугающие 15-20 градусов мороза даже по ночам. Директор украинского Гидрометеорологического центра Николай Кульбида рассказал, что будет с погодой в Украине, почему она меняется и когда ждать весну.

Морозы пойдут на спад

Еще в ночь на вторник, 27 февраля, в северной части Украины температура достигала 20-24 градусов мороза. При этом, как отметил Кульбида, уже ближайшей ночью температура существенно поднимется в связи с перемещением циклона с юга.

"Снег, облачность, то есть значительно выше будет температура, почти до 9-14 градусов мороза в ночные часы, и где-то 1-6 градусов мороза днем. На юге Украины еще будет теплее, потому что туда вынесется достаточно теплый воздух, и в ночные часы будет 4-8 градусов мороза, а в дневные часы – около 0", – рассказал Кульбида.

Синоптик также объяснил, как взаимодействует Балканский циклон с потоком холодного воздуха, пришедшим из России. Согласно его объяснению, циклоны и антициклоны – это "родные братья и сестры, которые живут параллельно и всегда рядом".

"Дело в том что на определенных территориях в зависимости от развития синоптической ситуации преобладает или циклонный характер погоды, или антициклонный – и они время от времени меняются местами. До этого времени у нас было в основном влияние сибирского антициклона, в результате которого пришел очень холодный воздух, таким образом, отмечались морозы даже до 27 градусов. Но, поскольку южные процессы над Средиземным морем активизировались, сейчас это холодный воздух оттесняется за пределы Украины и заменяется совершенно другим", – объяснил Кульбида.

Морозный кризис в Европе

Директор украинского Гидрометцентра также прокомментировал и холода в Европе – напомним, в Великобритании СМИ прозвали антициклон "Зверем с Востока". По его словам, в Англии медиа преувеличили масштабы холодов, дав явлению такое громкое название.

"Относительно Англии, я думаю там значительное преувеличение самого процесса. Поэтому, например ночью, сегодня утром в Англии было от 2 до 7 градусов мороза. Это что зверь? Поэтому журналисты здесь явно что-то напутали. Так было немного в Польше, -20 градусов мороза", – отметил Кульбида, добавив, что, несмотря на то, что такая погода не является ненормальной для региона, она все равно унесла человеческие жизни.

Отметим, на данный момент известно как минимум о десяти жертвах холодов в Европе: трое погибли во Франции, еще четверо – в Польше и трое – в Литве. При этом другие источники сообщают, что число жертв суровых холодов в Польше превысило 20 человек. Кроме того, транспортная инфраструктура европейских стран пострадала от снегопадов – отменены многие рейсы, а поезда курсируют с задержками.

Когда ждать весну в Украине

Синоптик прогнозирует, что задержек с приходом весны в Украине не будет, но не стоит и ждать ее раньше срока. Кульбида отметил, что средние сроки перехода температуры через рубеж в 0 градусов в сторону повышения "фактически за последние 25-30 лет в Украине не изменились".

"Таким образом, наибольшая вероятность того, что весна придет в обычные сроки, как было раньше. Например, на юге Украины – это начало марта, на севере Украины – это вторая декада марта, ближе к середине месяца, до окончания второй декады", – рассказал Кульбида.

Вместе с тем, не стоит ждать быстрого потепления, добавил синоптик, поскольку в Украине достаточно много снега, которому "нужно забрать определенное количество тепла чтобы растаять".

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