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В Богдановке разбирают позиции ВСУ: появились фото

22 ноября, 15:37

Сотрудники ГСЧС экскаваторами разгребают блиндажи и другие укрепления военных

В районе разведения сил продолжаются работы по демилитаризации. Спасатели уже разминировали территории возле Петровского, а теперь демонтируют укрепления на оставленных позициях украинской армии. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковник Андрей Даник, передает штаб Объединенных сил.

По его словам, областное ГСЧС привлекло к работам четыре пиротехнических расчета в составе 21 человека, восемь единиц техники, а также одну инженерную группу из девяти человек и пяти единиц техники.

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"Нашими сотрудниками уже осуществлен полный демонтаж двух блиндажей. Вместе с тем, пиротехническими расчетами во время сопровождения инженерных работ обследовано территорию фортификационных сооружений, изъято и уничтожено установленным способом три единицы взрывоопасных предметов", – сказал Даник.

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Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Как сообщали новости "Сегодня", 9 ноября в Петровском началось разведение сил. Украинская сторона отвела на запасные позиции 42 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 48 единиц стрелкового оружия. Боевики т.н. "ДНР" заявили, что отвели в районе Петровского 14 человек личного состава, а также один автоматический станковый гранатомет и один крупнокалиберный пулемет. 11 ноября в штабе Объединенных сил заявили – войска в Петровском разведены.

Смотрите также, как в районе Петровского после отвода войск разминировали территорию:

Видео: ООС

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс позиции разведение сил ООС Богдановка

Источник: Сегодня

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