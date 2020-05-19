В больницах в разы дороже: Ляшко назвал себестоимость ИФА-теста на коронавирус

Сам один ИФА-тест будет стоить в районе 80-100 грн, сообщили в Минздраве

В Украине готовятся запустить ИФА-тестирование на выявление антител к коронавирусу. Бесплатно сделать такой тест можно будет в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения по направлению врача. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Без направления врача тест можно будет сделать в частных лабораториях.

"Стоимость тестирования в частных больницах трудно сказать. Сам один ИФА-тест будет стоить в районе 80-100 грн. Далее частные лаборатории будут ставить еще за дополнительные услуги", – сказал Ляшко.

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Для проведения такого теста нужна кровь из вены.

Согласно прайс-листам на сайтах частных клиник, цена ИФА-теста составляет 690-850 грн, на получение результата необходимо два дня.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 19 мая

Ранее главный санитарный врач сообщил, что украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.

Главное условие для успешного тестирования, по его словам, чтобы ИФА-тесты выявляли антитела именно к новому коронавирусу.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему треть выздоровевших от COVID-19 могут заболеть повторно.

Согласно последним данным, в Украине подтверждено 18 876 случаев заражения коронавирусом, выздоровели – 5632, умерли 548 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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