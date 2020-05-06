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Тестирование украинцев на антитела к COVID-19: Ляшко рассказал о планах Минздрава

6 мая, 17:30

Денис Беспалов , Виталий Андроник

В Сумской и в Черкасской областях уже 92 человека протестированы методом ИФА-диагностики

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил планы властей запустить массовую ИФА-диагностику для выявления антител к коронавирусу. Об этом он сказал в интервью сайту "Сегодня".

"Мы движемся в этом направлении, уже сделаны отечественные тест-системы для тестирования. Например, в Сумской и в Черкасской областях уже 92 человека протестированы, у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны коронавирусной болезнью. Мы планируем расширять тестирование, чтобы в дальнейшем понять, как серологические исследования могут использоваться для сдерживания эпидемии", - сказал он.

По словам чиновника, ИФА-диагностика может "показывать нам чувствительность системы эпиднадзора к выявлению больных коронавирусом".

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"Можно ретроспективно брать какой-то населенный пункт или учреждение здравоохранения, протестировать всех медицинских работников, посмотреть, у кого есть антитела, и сравнить, сколько было обнаружено больных. Затем можно прогнозировать, что нам следует делать, чтобы предотвратить заболеваемости среди медицинских работников. Если в ИФА добавить антиген, сейчас только антитела, тогда можно использовать это для диагностики. Это круто, поскольку наша система здравоохранения имеет оборудование, которое позволяет нам делать миллион тестов в сутки", – сказал он.

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Ляшко также отметил, что сейчас способность лабораторий Украины проводить ПЦР-тесты на крорнавирус – 10 тысяч в сутки.

"Планируем расширить до 20-25 тысяч за счет внедрения картриджей, на которых диагностируют туберкулез", – сказал чиновник.

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 13 184 случая COVID-19, умерли 316 человек, выздоровели 2097.

Напомним, ранее известный украинский врач Евгений Комаровский назвал лучший метод диагностики коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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тест Украина коронавирус Антитела Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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