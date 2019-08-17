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В "Борисполе" задержан иностранец с фейковым паспортом Украины

Сегодня, 11:36

Гражданин Беларуси хотел вылететь в Венгрию по поддельному украинскому паспорту

Китайцы часто оформляют визы в Украину

Китайцы часто оформляют визы в Украину / Фото: Depositphotos

В украинском аэропорту "Борисполь", где ранее задержали австрийца с часами, радиационный фон которых более чем в 10 раз превышал допустимые нормы, пресекли попытку иностранного гражданина попасть в Европейский союз по паспорту Украины.

Инцидент произошел 16 августа, когда в ходе оформления документов пассажиров перед рейсом в Венгрию украинские пограничники обнаружили, что украинский паспорт одного из пассажиров является подделкой – в нем заменили страницу с учредительными данными.

"Проверка пограничникам также показала, что лицо въехало на территорию Украины по действительному паспорту гражданина Беларуси", – сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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На обнаруженного правонарушителя составили админпротокол по ст. 204-1 КУоАП и передали сотрудникам полиции.

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Джо Байден. Фото: AFP

Напомним, ранее в этом году в аэропорту "Борисполь" марокканец, который не смог подтвердить цели своей поездки в Украину, напал на пограничников. В результате мужчину задержали и привлекли к административной ответственности за нарушение режима в пункте пропуска.

Кроме того, мы писали, что недавно в аэропорту "Борисполь" задержали мать Александра Онищенко, которая является предполагаемой участницей преступной схемы по делу беглого нардепа.

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Источник: Сегодня

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