В "Борисполе" задержан известный активист Дмитрий Снегирев: в чем его подозревают

Задержание проводили полицейские с разрешения суда на территории аэропорта

Фото: facebook.com/pravasprava.

В понедельник, 24 июня, в международном аэропорту "Борисполь" сотрудниками полиции Киевской области был задержан общественный активист, глава Общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев. Об этом в комментарии "Сегодня" сообщил руководитель пресс-службы ГУ НП Киевской области Николай Жукович.

По словам Жуковича, Сенегирев был задержан для принудительной доставки в суд.

"Задержание проводила полиция Киевской области именно в аэропорту Борисполь для доставки его (Снегирева – ред.) на судебное заседание, чтобы в дальнейшем избрать ему меру пресечения в связи с тем, что он совершал преступления. Он не появлялся не на судебные заседания, ни на следственные действия. Поэтому полиция обратилась в суд, чтобы тот дал разрешение для принудительной доставки Снегирева на судебное заседание, где ему будет избрана мера пресечения", – отметил Жукович.

На вопрос о том, в совершении каких именно преступлений подозревают Дмитрия Снегирева, Николай Жукович ответил: "Предварительно – это кражи".

Напомним, ранее детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрия Крючкова в международном аэропорту "Борисполь".

Также сообщалось, что в аэропорту "Борисполь" (Киев) не впустили в Украину ирландцев, которые во время посадки самолета достали символику РФ, "георгиевские ленты" и выкрикивали "ДНР, вперед!"

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