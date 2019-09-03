В бригадах украинской армии появятся "ночные" подразделения

93-я бригада "Холодный яр" провела учения на полигоне в Германии / Фото: Facebook

По решению начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака отныне на подготовку отдельных подразделений к действиям ночью будет тратиться 70% учебного времени, первый замначальника Главного управления подготовки ВСУ полковник Игорь Подолян.

"В этом направлении были проблемы. И сегодня решением начальника Генерального штаба определен четкий перечень подразделений из состава каждой бригады, имеющих соответствующее оборудование для обучения ночью", – сказал он на брифинге в Минобороне.

По словам Подоляна, распределение учебного времени у таких подразделений составит 30/70.

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"То есть 70% общего времени будет тратиться на то, чтобы выполнять соответствующие учебно-боевые задачи во время боевой подготовки ночью", – отметил офицер.

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Напомним, что за минувшие сутки, 2 сентября, пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 сентября боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В штабе ООС рассказали подробнее о ситуации на Донбассе.

Напомним, 31 августа ситуация на Донбассе также была накаленной: позиции украинских военнослужащих были атакованы 20 раз, в результате чего один из бойцов получил ранения средней степени тяжести.

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