В Брюсселе активисты устроили флешмоб с крымскотатарским флагом
Украинцы пытаются не дать Европе забыть об аннексии полуострова Россией и о гонениях крымчан
Вернуть Крым и освободить пленных моряков призвала украинская диаспора в Брюсселе. Накануне несколько десятков человек устроили в столице Европы флешмоб и развернули на улице огромный крымскотатарский флаг.
Этот флаг с сентября 2018 года путешествует по миру. Свои пожелания крымским татарам на нем уже написали канадцы и австралийцы. Из Брюсселя флаг поедет в Германию, а в Киев вернется уже летом – в День крымскотатарского флага.
"Показываем, что во всем мире, в разных городах есть люди, которым это не безразлично, что мир не забыл об агрессии России против Украины, об Украине. И что эта борьба будет продолжаться, и – верю – кончится нашей победой", – сказал помощник главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильмар Умитов.
В свою очередь посол Украины в Бельгии Николай Точицкий напомнил, что на полуострове еженедельно проходят задержания крымскотатарских, украинских и русскоязычных активистов, которые против незаконной аннексии Крыма.
"Сегодняшняя акция является подтверждением тому, что крымскотатарский народ, граждане Украины в Крыму не забыты. И не будут забыты, пока не случиться освобождение", – подчеркнул он.
Как сообщалось, на днях в Крыму российские силовики провели обыск в доме проукраинского активиста. Второй Владимир Балух – так правозащитники называют крымчанина Олега Приходько. В его дворе все годы оккупации развевается украинский флаг. Недавно к его семье нагрянули с обыском российские силовики.
В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров говорил, что 23 февраля – день трагедии крымскотатарского народа. Он отметил, что убийства выдающихся лидеров, депортации народов, совершенные в СССР, и их катастрофические последствия, являются преступлениями против человечности и цивилизации.
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