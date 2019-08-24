В центре Киева прошел Марш защитников: полное видео и фото

По случаю главного национального праздника – Дня Независимости Украины – в Киеве прошел Марш защитников, став после Шествия Достоинства вторым крупным мероприятием в праздник.
Организованный ветеранами боевых действий марш начался около 11 утра в парке Шевченко.
Оттуда 20 блоков по 12 человек вышли через Бессарабскую площадь на Крещатик и майдан Незалежности.
Во главе колонны двигались два военных автомобиля в камуфляжной сетке с флагами Украины, а также автомобиль полиции. За ними шла большая группа матерей и родственников военных, которые погибли на Донбассе, за которыми двигались другие участники марша.
Участники шествия держали в руках флаги Украины, а многие из них были в военной униформе или в вышиванках. Мероприятие обошлось без партийной символики.
Завершился марш в Михайловском соборе, где его участники приняли участие в молебне.
Напомним, ранее на майдане Незалежности состоялась официальная торжественная церемония. В рамках праздника состоялась минута молчания, после которой президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.
По окончании торжества участники прошли Шествием Достоинства в сторону Европейской площади.
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