В Черкасской области пьяная мать сломала пальцы маленькому сыну

Сегодня, 01:20

Напуганный ребенок плакал и прятался под одеялом

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Черкасские патрульные задержали нетрезвую мать, которая сломала своему сыну пальцы, передает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Сообщается, что около 20:00 17 марта на спецлинию 102 поступило сообщение о семейной ссоре. Прибывшие на вызов инспекторы обнаружили в квартире трех женщин. Самая молодая имела признаки алкогольного опьянения и уверяла полицейских, что является жертвой семейного насилия. Как выяснилось впоследствии, именно она учинила ссору в этот вечер.

Сначала женщина избила своего мужа, который после конфликта ушел из дома, а потом набросилась на свекровь. Однако больше всех пострадал тот, кто не смог защититься – пьяная мать сломала пальцы на руке своем 4-летнему сыну. Напуганный ребенок плакал и прятался под одеялом в кровати.

Патрульные пытались осмотреть ребенка, однако мать бросилась на них с кулаками, за что на нее пришлось надеть наручники.

Малышу патрульные вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в детскую больницу. Также на место прибыли представители ювенальной превенции полиции, которые в дальнейшем будут заниматься делом по факту родительского халатности и нанесения телесных повреждений ребенку.

Нарушительницу полицейские доставили в городской отдел полиции, где на нее составили административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) КоАП.

Ранее сообщалось, что в Харькове няня жестоко побила ребенка с инвалидностью.

Напомним, в Одесской области репетитор жестоко издевалась над детьми.
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Источник:

"Сегодня"

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