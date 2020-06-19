В Черное море вошел американский корабль с пехотинцами: названа причина миссии

Этот визит USS Oak Hill – уже четвертый в 2020 году

Американский десантный корабль-док USS Oak Hill LSD 51 зашел в Черное море и присоединился к ракетному эсминцу USS Porter. Корабли зашли в Черное море для проведения операций по морской безопасности и укрепления отношений с партнерами региона и союзниками.

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Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Этот визит USS Oak Hill LSD 51 – уже четвертый в 2020 году.

USS Oak Hill развернут в составе Батаанской амфибийной группы готовности вместе с десантно-штурмовым кораблем USS Bataan LHD-5 и транспортным амфибийным кораблем-доком USS New York, которые сосредоточены в Средиземном море.

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Заметим, что на борту кораблей этой амфибийной группы готовности находятся морские пехотинцы 26-го морского экспедиционного подразделения.

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А прибытие Oak Hill даст возможность морским пехотинцам потренироваться в десантировании на берег и в возможности реагирования на кризисы в Черном море.

В Генштабе ВСУ заявили, что Военно-морские силы США регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом.

Ранее во время предыдущих операций USS Porter в Черном море корабль проводил маневры с румынским фрегатом Regina Maria.

Заметим, что десантный корабль ВМС США USS Oak Hill LSD 51 не в первый раз заходит в Черное море. Напомним, ранее в этом году в Черное море заходил американский эсминец с "Томагавками"- USS Ross.

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