В Черном море испытали новые штурмовые катера "Кентавр": видео

Катер "Кентавр". Скриншот

Новейшие военные катера для ВМС Украины "Кентавр" прошли заводские испытания в Черном море у берегов Одессы. Об этом сообщили в Министерстве обороны и опубликовали соответствующее видео.

Отмечается, что катера уже несколько раз протестированы в море и сейчас идет подготовка к проведению государственных испытаний. Судна показали хорошую маневренность, скорость, устойчивость морскому волнению.

Десантно-штурмовые катера построены по стандартам НАТО, поэтому значительно отличаются от других кораблей или катеров национальных ВМС, которые советского производства. Система управления работает в автоматическом режиме. На борту качественно работает как радиолокационная станция, так и современное навигационное оборудование. На экранах планшетов четко отражена вся информация о текущей надводной обстановке. К тому же катера является малозаметным для средств слежения противника.

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Следует подчеркнуть, что среди главных преимуществ построенных "Кентавров" – бронированный корпус, автономность плавания, малозаметность в море, маневренность на ходу и при разворотах и добротное оснащение вооружением. Катер смогут уничтожать малоразмерные цели противника. Экипаж "Кентавра" может состоять из 32 военнослужащих. Дальность плавания составляет 500 миль (способны дойти к любой точке Черного моря за один заход и вернуться).

Видео: Минобороны Украины

Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре 2018 года в Украине спустили на воду новый военный катер "Кентавр". Катер имеет реактивную систему залпового огня и два боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами.

Также сайт "Сегодня" разбирался, как реформируют украинский флот к 2035 году. В Украине разрабатывают стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. В эту концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands, которые до сих пор ждут, пока Украина их заберет.

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