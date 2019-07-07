В Одессе представили новейшие военные катера для ВМС: появились фото

"Кентавры" являются самой последней украинской разработкой и они уже получили имена в память погибших моряков

Фото: Думская

Сегодня в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил представили два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр", которым были присвоены имена.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Отметим, что новая украинская морская техника оборудована реактивной системой залпового огня и боевыми модулями.

Также они получили имена "Малин" и "Станислав". Катера были так названы в честь населенных пунктов, откуда были родом погибшие морские пехотинцы – старший прапорщик Александр Яхновский и младший сержант Сергей Сонька. Присвоение именно данных имен катерам случилось по просьбе территориальных общин Малина и Станислава.

Отметим, что еще в сентябре катера "Кентавр" для ВМС спустили на воду на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком". Несколько месяцев спустя десантно-штурмовые катера прибыли в Одессу, и с тех пор проходят государственные испытания. Когда испытания будут завершены, планируется, что катера будут использовать подразделения морской пехоты.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский присвоил новые названия бригаде морской пехоты и военному лицею. Речь идет о 36 бригаде морской пехоты и Военном морском лицее.

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