Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

В Одессе представили новейшие военные катера для ВМС: появились фото

7 июля, 13:20

"Кентавры" являются самой последней украинской разработкой и они уже получили имена в память погибших моряков

Фото: Думская

Сегодня в Одессе по случаю Дня Военно-морских сил представили два десантно-штурмовых катера типа "Кентавр", которым были присвоены имена.

Об этом сообщает "Радио свобода".

Отметим, что новая украинская морская техника оборудована реактивной системой залпового огня и боевыми модулями.

Также они получили имена "Малин" и "Станислав". Катера были так названы в честь населенных пунктов, откуда были родом погибшие морские пехотинцы – старший прапорщик Александр Яхновский и младший сержант Сергей Сонька. Присвоение именно данных имен катерам случилось по просьбе территориальных общин Малина и Станислава.

Отметим, что еще в сентябре катера "Кентавр" для ВМС спустили на воду на киевском судостроительном заводе "Кузница на Рыбацком". Несколько месяцев спустя десантно-штурмовые катера прибыли в Одессу, и с тех пор проходят государственные испытания. Когда испытания будут завершены, планируется, что катера будут использовать подразделения морской пехоты.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский присвоил новые названия бригаде морской пехоты и военному лицею. Речь идет о 36 бригаде морской пехоты и Военном морском лицее.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Одесса, ВМС, катер, кентавр

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе представили новейшие военные катера для ВМС: появились фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захваченные украинские корабли исчезли из порта Керчи

25 июня, 16:42

Корабли переместили в неизвестном направлении

Катера РФ постоянно следят: ВМС Украины провели морские учения со стрельбой (видео)

27 июня, 10:37

Пограничники вместе с моряками не только стреляли, но и отработали захват судна-нарушителя

Украина и Франция обсуждают новый проект для пограничников

18 июня, 14:45

МВД ведет переговоры о начале производства легких патрульных кораблей из алюминия для ГПСУ

На Азовском море прошли учения катеров ВМС Украины из состава ООС: видео

28 мая, 10:50

Военные отработали реакцию на различные ситуации и провели артиллерийские стрельбы

Как понять, что в организме не хватает магния

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Топ новостей: Зеленский рассказал о первой встрече с Путиным

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Как изменились требования к трудовому стажу

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей

Один из самых коротких боев за всю историю бокса

В Украине увеличили «декретные» и выплаты одиноким матерям

Родителей убийцы Даши Лукьяненко проверили на детекторе лжи

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

В Нафтогазе назвали новую цену на газ для населения

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь