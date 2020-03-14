В Черновицкой области у четырех человек заподозрили коронавирус, в том числе у детей

В Украине пока только три официально подтвержденных заражения

С подозрением на коронавирус в Черновицкой области госпитализированы четыре человека – мужчина, женщина и двое детей. Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

Отмечается, что три человека с повышенной температурой тела были госпитализированы 13 марта поздно вечером – мать и двое детей.

"За границей не находились. Имели контакт с лицом, которое вернулось из Италии и госпитализировано накануне с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическое расследование продолжается. Выясняются контактные лица", – говорится в сообщении.

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В ОГА также отметили, что вчера в областную клиническую больницу обратился мужчина с подозрением на пневмонию после возвращения из Италии. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и в Житомирской области. Также уже есть первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина.

На днях правительство приняло решение ввести общенациональный карантин в Украине для предотвращения распространения коронавируса на территории нашей страны. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Закрылись все учебные заведения, запрещены массовые собрания не более 200 человек.

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