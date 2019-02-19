В ЦИК рассказали, сколько миллионов уйдет на выборы президента

В приложении к основному документу указано еще 1314951 грн дополнительных расходов

Фото: МИД Украины / Facebook.

В ЦИК рассказали, сколько миллионов уйдет на выборы президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg 2019-02-19T11:53:43+02:00 Украина В приложении к основному документу указано еще 1314951 грн дополнительных расходов

Почти 257 миллионов гривен Центральная избирательная комиссия предусматривает потратить на выборы Президента Украины 31 марта. Соответствующие данные указываются в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019.

Общая сумма в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 составляет 256 417 280 грн. В приложении к этому документу указано еще 1314951 грн дополнительных расходов на заготовки и расходные материалы для изготовления пластиковых удостоверений и на публикации материалов об организации подготовки и проведения выборов.

Так, согласно этому плану, всего расходов предусмотрено на:

- услуги по изготовлению и упаковки избирательных бюллетеней 158, 5 млн грн;

- услуги по предоставлению ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" эфирного времени для проведения предвыборной агитации кандидатов на пост Президента Украины на общегосударственных каналах теле- и радиовещания – почти 20 млн грн;

- услуги по модификации и поддержки ИАС "Выборы Президента Украины" – 15,69 млн грн;

- услуги по изготовлению и доставке информационных плакатов кандидатов на пост Президента Украины – 9,5 млн грн;

- услуги по изготовлению и доставке бланков протоколов и актов – 15,7 млн грн;

- услуги по изготовлению и доставке архивных боксов – не более 7,02 млн грн;

- услуги по изготовлению печатей для окружных и участковых избирательных комиссий – 6,96 млн грн;

- услуги по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию, связанную с очередными выборами Президента Украины 31 марта 2019 года, между Центральной избирательной комиссией и окружными избирательными комиссиями – 3 млн грн;

- публикация материалов об организации подготовки и проведения выборов, подлежат обязательному обнародованию в газете "Голос Украины" согласно закону – 2, 046 млн грн;

- услуги по изготовлению и доставке сборников нормативно-правовых актов – 2,06 млн грн;

- услуги по изготовлению и доставке издания Закона Украины "О выборах Президента Украины" – 2,5 млн грн.

Всего в годовом плане закупок для подготовки и проведения очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 и его приложения указано 62 конкретные названия предметов закупки, ориентировочные цены, процедуры закупок и ориентирован начало проведения процедуры закупки.

Выборы президента Украины вступили в активную фазу, а соответственно начались нарушения или попытки подкупа избирателей. А тем временем некоторые кандидаты в президенты даже попросили охрану, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Как ранее уже рассказывал глава МВД, на выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских. Министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться.

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