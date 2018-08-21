В деле Шеремета появилась новая информация – Луценко

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась новая информация, которая может помочь следствию, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью "Украинской правде".

"За последний месяц мы имеем одну ниточку, которая, возможно, приведет нас к ответу в этом вопросе. Я держу это на своем контроле. Идут очень активные следственные действия", – рассказал Луценко.

При Генпрокурор признал, что в деле пока нет подозреваемых, но уточнил: "У нас сейчас есть информация, которая, возможно, выведет нас как минимум на исполнителей, а потом и на заказчиков. Но – возможно".

Генпрокурор подчеркнул, что не может говорить большое в интересах следствия, при том отметив, что у него "есть личный мотив для эффективного контроля этого дела".

По словам Луценко, президент Украины Петр Порошенко знает об этой информации и "время от времени" интересуется у него самого и министра внутренних дел о ходе расследования этого дела.

На вопрос, почему убийство Шеремета расследуется по статье об убийстве, а не о терроризме, как предлагает его гражданская жена, редактор "Украинской правды" Алена Притула и ее адвокат, генпрокурор отметил, что "следственные процессуальные руководители по этому делу не видят для этого достаточно оснований, определенных законом".

"Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили", – добавил Луценко.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

В сентябре 2017 года появилась информация, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины засекретило все судебные решения по делу об убийстве Шеремета ради защиты жизни лиц, принимающих участие в соответствующем уголовном производстве.