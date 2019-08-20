В День Независимости телеканал "Украина" готовит праздничный эфир с множеством премьер

/ Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

24 августа в День Независимости страны телеканал "Украина" готовит праздничный эфир. Зрителей ждет множество приятных сюрпризов: специальный выпуск развлекательного шоу "Утро с Украиной", спецпрограммирование новостей "Сегодня", марафон в социальных сетях, премьера захватывающего сериала, грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!" и праздничный концерт "Музыкальная платформа".

24 августа в 6:30 праздничный эфир канала "Украина" начнет программа "Утро с Украиной". Ведущие утреннего проекта Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик, Григорий Герман и Мария Мельник проведут трехчасовой спецвыпуск. Они отправятся в разные уголки Украины, чтобы показать зрителям особенности и красоту нашей страны.

Также ко Дню Независимости новости "Сегодня" готовят масштабный проект "Формула Независимости". Все праздничные выпуски в эфире связывает общая идея – украинцы разные и одновременно едины в своих ценностях, составляющих Формулу Независимости.

В рамках проекта 22 августа новости "Сегодня" введут новый праздник "День Украинца", посвященный жизни тех, кто есть, или чувствует себя украинцем по всему миру.

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23 августа в День Государственного Флага команда "Сегодня" в составе Всеукраинской экспедиции корреспондентов отправится в отдаленные точки нашей страны и одновременно установит там желто-голубой флаг. За рождением нового рекорда Украины со студии "Сегодня" будут наблюдать ведущие Анна Панова и Игорь Пупков.

24 августа пройдет награждение премией "Герои Сегодня" украинцев, поступки которых достойны особого уважения. На открытой площадке с живописными видами столицы Олег Панюта и Анна Панова будут вести прямой эфир с использованием технологий дополненной реальности. Они расскажут зрителям "Сегодня" о знаковых событиях украинской независимости и познакомят с героями премии.

Празднование Дня Независимости будет происходить и на диджитал-площадках канала. Соцсети канала запустили марафон #ФормулаНезалежностіСьогодні, в котором корреспонденты и ведущие делятся воспоминаниями, любимыми традициями и рассказывают о самобытности родных регионов. Также в соцсетях выйдет серия видеопубликаций по случаю Дня Украинца 22 августа, в которых корреспонденты новостей и ведущие расскажут, как проводят свой день, и покажут особенности ежедневной работы в кадре и за кадром.

Традиционно канал "Украина" порадует зрителей новой премьерой сериала. В 15:30 выйдет 4-серийная мелодрама "Чужая" совместного производства "Арманда Филмз" и "Украина".

В вечернем прайме, в 20:00 канал покажет трансляцию грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!", которое было организовано для киевлян и гостей столицы 10 июля на панорамной площадке КВЦ "Парковый". В эфире прозвучат самые популярные украинские хиты в исполнении топовых артистов. Музыкальное шоу удивит зрителей высокотехнологичными постановками и неординарными художественными решениями.

Праздничный эфир канала "Украина" завершится еще одним концертом – "Музыкальная платформа", который накануне 17 августа состоялся во Львове.

Напомним, ранее сообщалось, что в День Независимости телевизионные группы "Сегодня" установят национальный рекорд.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

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