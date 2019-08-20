Подкидыш с золотыми кольцами: в Днепропетровской области на станцию скорой помощи подбросили младенца

В Каменском малыша подбросили в спортивной сумке

Правоохранители разыскивают мать младенца, которого подбросили в больницу скорой помощи г. Каменское, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Мальчик был одет в голубой костюмчик и завернут в одеяло. По словам медиков, обнаруживших находку, ребенка принесли в спортивной сумке и оставили на пороге станции скорой медицинской помощи в левобережной части города.

"20 августа около 7:00 врачи сообщили о находке в полицию. Медики осмотрели младенца и сообщили, что это мальчик возрастом примерно 1,5-2 месяца. На ручке у ребенка были привязаны два кольца. Младенец госпитализирован, его состояние оценивают как удовлетворительное. Угрозы его жизни на данный момент нет", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители уточнили, что сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить свидетелей происшествия и найти мать ребенка.

Ранее журналисты "Сегодня" разыскали мужчину, который спас новорожденного, оставленного в сумке под открытым небом на детской площадке в Киеве.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня возле Черновцов нашли чемодан с телом ребенка. Жуткую находку обнаружили случайные прохожие. После этого полиция начала разыскивать мать ребенка.

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