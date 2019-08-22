В Донецке оккупанты показали местным, кто хозяин: заменили флаги "ДНР" российскими

Сегодня в оккупированном Донецке вместо флагов боевиков "ДНР" повесили флаги России

/ Фото: Pixabay

С утра 22 августа жители оккупированного Донецка обнаружили российские триколоры, которыми заменили флаги боевиков "ДНР". Об этом пишут местные интернет-СМИ, ссылаясь на очевидцев.

Так, известно, что российские триколоры висят на стеле на площади Ленина и над библиотекой имени Крупской. Флаг РФ также висит у здания Донецкой облгосадминистрации, которое "ДНР" использует как "правительственное".

Ранее сообщалось, что СБУ поймала в Киевской области боевика "ДНР".

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых Л/ДНР. В мае 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

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