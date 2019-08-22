Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,2
27,99

В Донецке оккупанты показали местным, кто хозяин: заменили флаги "ДНР" российскими

22 августа, 12:49

Сегодня в оккупированном Донецке вместо флагов боевиков "ДНР" повесили флаги России

/ Фото: Pixabay

С утра 22 августа жители оккупированного Донецка обнаружили российские триколоры, которыми заменили флаги боевиков "ДНР". Об этом пишут местные интернет-СМИ, ссылаясь на очевидцев.

Так, известно, что российские триколоры висят на стеле на площади Ленина и над библиотекой имени Крупской. Флаг РФ также висит у здания Донецкой облгосадминистрации, которое "ДНР" использует как "правительственное".

Ранее сообщалось, что СБУ поймала в Киевской области боевика "ДНР".

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Запорожье боевика так назвываемых Л/ДНР. В мае 2014 года он присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс оккупанты флаг России ДНР

Источник: Восточный вариант

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар резко обвалился на межбанке
Доллар резко обвалился на межбанкеФинансы
"Евробляхи" вне закона: что будет с нерастаможенными автомобилямиАвто
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Зачем приезжал и с чем уехал из Киева премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПолитика
Россия готовит пленных украинских моряков к отправке на родину – росСМИ
Россия готовит пленных украинских моряков к отправке на родину – росСМИУкраина
"Грязные танцы" украинки в фонтане попали на видеоFun

Новости партнеров

Loading...