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В Донецкой области женщина обманула пенсионера-переселенца на 50 тысяч гривен

Вчера, 16:33

Мошеннице грозит до трех лет лишения свободы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Донецкой области женщина обманула пенсионера-переселенца на 50 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/441/f44/5c4441f44d2c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/441/f44/5c4441f44d2c8.jpg Украина Мошеннице грозит до трех лет лишения свободы

В Донецкой области правоохранители разоблачили мошенницу, которая десять месяцев жила на деньги 60-летнего пенсионера, потратив около 50 тысяч гривен. Женщина пообещала снимать деньги с личной карты пожилого мужчины и передавать ему, однако затем начала тратить их на себя, сообщает областное управление Нацполиции.

"Установлено, что потерпевший, с проблемами со здоровьем, обратился за помощью к знакомой 43-летней жительнице Великой Новоселки, чтобы та помогла ему снять средства, а именно материальную помощь в связи с потерей трудоспособности. Пенсионер оставил женщине свою банковскую карточку с пин-кодом и уехал домой. В свою очередь, правонарушительница пообещала сообщить о начислении денег и отдать их. Когда средства начали поступать на банковскую карту потерпевшего, женщина обманула дедушку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение десяти месяцев она снимала наличные и при необходимости рассчитывалась картой потерпевшего в магазинах.

"Правонарушительница фактически жила на деньги переселенца, чем нанесла ему материальный ущерб на общую сумму 50 тысяч гривен", - отметили в полиции.

По данному факту с обвинительным актом направлено в суд уголовное производство по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Тернопольской области "приятель" обокрал хозяина дома после застолья. Вор вынес из дома "заначку" и техники на 42 тысячи гривен.

Ранее мы рассказывали, что в Запорожье ранее судимый мужчина обокрал частный дом. 24-летнего парня задержали сразу после кражи. Подозреваемый проник в частный дом по переулку Модельному и вынес оттуда всю технику.

Также в Николаевской области два злоумышленника обокрали дом местного депутата на Кинбурнской косе, завладев оружием, автомобилем и другими ценностями. Оказалось, что "на подвиги" потянуло супружескую пару, которую депутат нанял для ухода за домашними животными в хозяйстве.

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Тег кража, полиция, мошенница, Донецкая область

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