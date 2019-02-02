В Донецкой области женщина обманула пенсионера-переселенца на 50 тысяч гривен
Мошеннице грозит до трех лет лишения свободы
В Донецкой области правоохранители разоблачили мошенницу, которая десять месяцев жила на деньги 60-летнего пенсионера, потратив около 50 тысяч гривен. Женщина пообещала снимать деньги с личной карты пожилого мужчины и передавать ему, однако затем начала тратить их на себя, сообщает областное управление Нацполиции.
"Установлено, что потерпевший, с проблемами со здоровьем, обратился за помощью к знакомой 43-летней жительнице Великой Новоселки, чтобы та помогла ему снять средства, а именно материальную помощь в связи с потерей трудоспособности. Пенсионер оставил женщине свою банковскую карточку с пин-кодом и уехал домой. В свою очередь, правонарушительница пообещала сообщить о начислении денег и отдать их. Когда средства начали поступать на банковскую карту потерпевшего, женщина обманула дедушку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение десяти месяцев она снимала наличные и при необходимости рассчитывалась картой потерпевшего в магазинах.
"Правонарушительница фактически жила на деньги переселенца, чем нанесла ему материальный ущерб на общую сумму 50 тысяч гривен", - отметили в полиции.
По данному факту с обвинительным актом направлено в суд уголовное производство по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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