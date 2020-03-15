Вывозят всех, кроме нас: в Египте из-за коронавируса украинцев удерживают в гостиницах (видео)

Отдыхающие украинцы в Египте не могут вернутся домой. В соцсетях люди выкладывают видео и рассказывают, как они застряли на отдыхе.

По информации пользователей, в отеле Reef Oasis у итальянца был ранее обнаружен коронавирус. После этого там и в соседнем отеле объявили карантин.

"В отеле объявлен карантин. Гостей из номеров не выпускают. Еду вот в таком виде приносят прямо в номер, бары, столовые не работают. Информации о дальнейшей судьбе, о том, своевременно ли они отправятся домой, нет, но тем, кто должен был вылететь вчера, отменили вылет и продлили проживание в отеле", - написали в Telegram-канале Харьков 1654.

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На одном из видео украинец рассказывает, что их кормят сухим пайком, но если нужны средства личной гигиены или лекарства – предоставляют без проблем. Отдыхающая девушка также рассказала, что из отеля "вывозят всех: белорусов, россиян, казахов, итальянцев, французов. Всех вывозят, кроме украинцев".

Также отмечается, что информацию в приемной отелей никакой не дают. Люди не знают, когда будут рейсы домой.

"Но самое интересное, что в отель, находящийся на карантине, продолжают заселять "вновь прибывших" людей. Вчера, сегодня, например. Турфирмы, туроператоры не хотят терять деньги, успокаивают клиентов и отправляют на "отдых", зная, что отель уже на карантине", – добавили в публикации.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины поручил эвакуировать украинцев из Италии, которая стала эпицентром распространения COVID-19 в Европе.

Кроме того, мы писали, что в ночь на 17 марта в Украине прекращается регулярное международное авиасообщение. Смотрите, куда звонить и писать, чтобы вернуться в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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