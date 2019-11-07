В Европе уже идет снег, а в Украине до +20: какой будет погода в пятницу

Наталия Диденко рассказала, что незначительное похолодание продолжится и в пятницу

/ Фото: Pixabay

Сегодня в Украину заглянуло похолодание, и оно продолжится в пятницу – 8 ноября температура воздуха будет в районе 14 градусов, а дождей станет меньше – только на западе страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"В пятницу свежий воздух еще побудет в западных и северных областях – ожидаются те же 9-14 градусов. На юге, востоке, в большинстве центральных областей теплая погода удержится – 14-20 градусов. Дожди пройдут ближайшей ночью на севере Украины, а завтра днем ​​осадки вероятные только в западной части (см. карту). На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер будет с востока, северо-востока, слабый или умеренный", – написала она.

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В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, а днем ​​будет сухо. Температура воздуха будет колебаться от 7 до 13 градусов.

Диденко отмечает, что в горной местной в некоторых странах Европы уже зима – 8 ноября снег будет выпадать в Альпах, на севере Испании, на юге Франции, в Шотландии, и в странах Скандинавии (см. карту).

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