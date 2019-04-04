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В Госдуме обвинили украинские банки в "захвате" вкладов крымчан

Сегодня, 09:52

В Госдуме предложили подсчитать арендную плату Киеву за пребывание Черноморского флота в Крыму

Фото: Flickr
В Госдуме обвинили украинские банки в "захвате" вкладов крымчан //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/84b/84e/5c584b84eed2f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/84b/84e/5c584b84eed2f.jpg Украина В Госдуме предложили подсчитать арендную плату Киеву за пребывание Черноморского флота в Крыму

Так называемые "экономические потери Крыма" от пребывания в составе Украины, превышают 1,5 трлн рублей (23,03 млрд долларов). Об этом заявил депутат Госдумы, член думского комитета по финансовому рынку Андрей Козенко на первом заседании профильной рабочей группы Госдумы. 

"По самым скромным подсчетам, размер ущерба по обозначенным направлениям уже значительно превышает сумму в 1,5 триллиона (рублей – ред.)", - сказал он.

По словам Козенко, сумма "упущенных доходов крымского бюджета за 23 года нахождения в составе Украины" может составлять порядка 690 млрд рублей. Кроме того, депутат также предложил подсчитать ежегодную арендную плату Киеву за пребывание Черноморского флота в Севастополе и проанализировать "экономические потери" полуострова от действий Киева после марта 2014 года.

"Только крымский бизнес потерял 480 млн рублей, которые были затрачены на закупку и заправку дизельных генераторов во время энергетической блокады. По некоторым оценкам, общий ущерб от энергетической блокады составил около 4 млрд рублей... Отдельной строкой должны идти вклады крымчан, которые прихватили, сбегая с полуострова, украинские банки", – заявил он.

Более того, Козенко заявил, что нужно оценить "моральный ущерб", якобы нанесенный крымчанам действиями властей Украины.

Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что кто бы ни стал президентом Украины по итогам выборов, Москва не намерена обсуждать вопрос возвращения оккупированного Крыма.

В то же время Песков назвал условия по Донбассу для будущего президента Украины. По его словам, вопрос урегулирования конфликта находится в плоскости Минских соглашений.

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Тег экономика, Крым, Госдума РФ, потери, фейк

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Источник:

ТАСС

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