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В госпитале скончался боец ВСУ после страшного ранения в голову

23 июня, 17:15

Боевики 22 июня своими обстрелами нанесли серьезные потери украинской армии, было много раненных

Алексей Карлаш. Фото:
Алексей Карлаш. Фото:. Фото: Facebook

В Харьковском госпитале умер боец Вооруженных сил Украины Алексей Карлаш с позывным "Карлсон", который поступил туда с тяжелым ранением. Об этом сообщил в Facebook Алексей Бешуля.

По его словам, в начале войны они вместе начинали службу в ВСУ.

"Карлсон". Алексей Карлаш. Начинали службу вместе в 2014 году. А сегодня утром он умер в Харьковском госпитале. Обломочное ранение в голову. Операция. Около десяти утра его не стало. Когда-то мы все увидимся снова", – написал Бешуля.

Бывший сослуживец Карлаша не уточнил, был ли тот ранен во время вчерашнего обстрела или ранее.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июня пророссийские боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз они применяли минометы калибра 120 и 82 мм, запрещенные Минскими соглашениями. В результате обстрелов были ранены восемь бойцов ООС и один погиб.

Противник ни днем, ни ночью не прекращает атаки, обстреливая позиции украинской армии. Так, противник продолжил военные провокации и сегодня – боевики снова ударили по ВСУ из запрещенного вооружения.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:


Видео: Facebook

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Тег Донбасс, ВСУ, госпиталь, военный, боец

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