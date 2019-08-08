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В ГСЧС предупредили о пожарной опасности в некоторых областях Украины

Сегодня, 10:56

В Киевской области сегодня ожидается пожарная опасность 5-го класса

Фото: ГСЧС Киева

Фото: ГСЧС Киева

Спасатели сообщили о пожарной опасности на территории некоторых областей Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

"8 августа в северных (кроме Житомирской), Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

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Кроме того, сегодня в Киевской области, в районе Фастова, Борисполя, Барышевки, Яготина и Чернобыля, сохраняется чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

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Напомним, что аномальная жара, которая в этом году уже побила в Европе практически все температурные рекорды, привела во Франции к массовым пожарам.   

Мы также писали, что масштабные пожары возникают из-за жары и небрежности на полях Донецкой области. По предварительным подсчетам, в этом году огонь в регионе уничтожил в пять раз больше зерна, чем в прошлом году. Фермеры спешат убрать уцелевшее и делают прогнозы, как это повлияет на стоимость хлеба.

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