В Харькове "заминировали" более трехсот детсадов, школ и торговых центров

Правоохранители проверили более трехсот зданий, эвакуировать пришлось 70 человек

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Полицейские и взрывотехники Харькова проверили сообщение о минировании государственных учреждений и торговых центров города, полученное накануне на электронную почту. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о заминировании мест значительного скопления людей в Харькове поступило на электронную почту полиции 9 сентября", – говорится в сообщении.

В полиции также уточнили, что на местах событий работали следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции. В результате проверок никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

"В ходе проверки информации правоохранители тщательно обследовали 61 медицинское учреждение, 42 торговых центра, 127 школ, а также 173 детских садов. Из больниц были эвакуированы 2 человека, из детских садов 68 человек. Из других заведений эвакуация не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся", – также добавили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители уточнили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее в Житомире эвакуировали около 200 человек с трех вокзалов из-за угрозы взрыва. Полицейские проверили железнодорожный вокзал, автовокзал и автостанцию.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.

В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram