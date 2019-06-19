В Испании задержали восьмерых украинских моряков с 10 тоннам гашиша

Граждан Украины подозревают в контрабанде наркотиков, которая осуществлялась на судне под молдавским флагом

Украинских моряков задержали в Испании. Сотрудники налогового управления этой страны остановили торговое судно ELG под молдавским флагом.

Сообщается, что на нем нашли 10 тонн гашиша, который изъяли.

Все восемь членов экипажа – украинцы. Их переправили в порт города Картахены, где они предстанут перед судом, сообщили в налоговом управлении Испании. Также испанские правоохранители добавили, что следили за деятельностью судна уже пол года, когда экипаж впервые заподозрили в контрабанде наркотиков.

Задержание моряков в Министерстве иностранных дел Украины пока не комментируют.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале у берегов Португалии арестовали судно с украинскими моряками. Судно SEA SCAN 1 вместе с экипажем задержали еще 30 января – в 300 километрах от мыса Святого Викентия, у провинции Алгарве в Португалии, в нейтральных водах. В частности, были задержаны 8 украинцев, среди которых – 5 моряков из Одессы. Подозреваемых отправили в местный СИЗО. У них обнаружили любопытный груз.

А в конце мая в Украину вернулись все украинские моряки с задержанного в Египте судна Sea Shark. В декабре 2018 года в посольство Украины в Египте обратился член экипажа этого судна и сообщил, что их 18 декабря задержали представители ВМС Египта за нарушение границы. Капитан судна Виталий Нестеренко подтвердил, что тогда судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно.

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