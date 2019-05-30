Все украинские моряки с задержанного в Египте судна Sea Shark вернулись в Украину – МИД

Последняя группа украинских моряков с судна Sea Shark в составе девяти человек вернулась сегодня ночью

Танкер "Sea Shark".

Все 17 украинских моряков с задержанного военно-морскими силами Египта судна Sea Shark вернулись в Украину. Об этом сообщил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Дипломат сообщил, что последняя группа украинских моряков с судна Sea Shark в составе девяти человек вернулась сегодня ночью.

"Прибыли около часа ночи", - сказал Кирилич.

Таким образом, добавил он, из Египта вернулись все 17 украинцев из числа членов экипажа указанного судна.

Напомним, в декабре 2018 года в Посольство Украины в Египте обратился член экипажа Sea Shark и сообщил, что судно 18 декабря задержали представители ВМС Египта за нарушение границы. Капитан судна Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. К тому времени судно находилось в порту Беренис.

Египетская сторона выставила штраф компании-судовладельцу, а паспортные документы членов экипажа изъяли.

25 апреля 2019 года после получения соответствующего разрешения ВМС Египта судно Sea Shark снялось с якоря в порту Беренис и отбыло в сопровождении ВМС Египта в порт Айн-Сохна, который расположен в 100 км от Каира, где должна была состояться замена членов экипажа.

Однако 27 апреля, после прибытия судна в Айн-Сохна, военная прокуратура Египта задержала танкер с 17 украинцами на борту с требованием к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае её утечки в акваторию.

19 мая египетские военные отказали консулу Украины в посещении 17 украинских моряков на базе ВМС Египта, на следующий день в МИД Египта пообещали посодействовать возвращению украинцев домой.

26 мая Кирилич сообщил, что в Украину из Египта возвращается группа моряков с судна Sea Shark.

27 мая в Украину вернулись пятеро членов экипажа Sea Shark.

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