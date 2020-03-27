В Кабмине подготовили рекомендации для жителей многоэтажек на время карантина

В правительстве призывают украинцев выходить из квартиры только в случае крайней необходимости

Украинские власти продолжают бороться с распространением коронавируса.

Так, Министерство развития громад и территорий обнародовало список рекомендаций жителям многоквартирных домов на время карантина:

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выходите из квартиры только в случае крайней необходимости;

за пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу;

заказывайте продукты и лекарства онлайн;

максимально избегайте скопления людей;

держите дистанцию между людьми 1,5 метра;

старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом;

ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн;

на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.);

избегайте касаться кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток

пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве;

не пользуйтесь детскими площадками;

дезинфицируйте личные вещи.

Как известно в стране действует режим чрезвычайной ситуации и введен общенациональный карантин.

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