В Кабмине подготовили рекомендации для жителей многоэтажек на время карантина

Украинские власти продолжают бороться с распространением коронавируса.
Так, Министерство развития громад и территорий обнародовало список рекомендаций жителям многоквартирных домов на время карантина:
- выходите из квартиры только в случае крайней необходимости;
- за пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу;
- заказывайте продукты и лекарства онлайн;
- максимально избегайте скопления людей;
- держите дистанцию между людьми 1,5 метра;
- старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом;
- ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн;
- на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.);
- избегайте касаться кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток
- пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве;
- не пользуйтесь детскими площадками;
- дезинфицируйте личные вещи.
Как известно в стране действует режим чрезвычайной ситуации и введен общенациональный карантин.
Также стало известно, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.
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