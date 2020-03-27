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В Кабмине подготовили рекомендации для жителей многоэтажек на время карантина

27 марта, 17:05

Денис Беспалов

В правительстве призывают украинцев выходить из квартиры только в случае крайней необходимости

Украинские власти продолжают бороться с распространением коронавируса.

Так, Министерство развития громад и территорий обнародовало список рекомендаций жителям многоквартирных домов на время карантина:

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  • выходите из квартиры только в случае крайней необходимости;
  • за пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу;
  • заказывайте продукты и лекарства онлайн;
  • максимально избегайте скопления людей;
  • держите дистанцию между людьми 1,5 метра;
  • старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом;
  • ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн;
  • на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.);
  • избегайте касаться кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток
  • пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве;
  • не пользуйтесь детскими площадками;
  • дезинфицируйте личные вещи.

Как известно в стране действует режим чрезвычайной ситуации и введен общенациональный карантин.

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карантин Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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