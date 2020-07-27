Есть важный индикатор: в Кабмине рассказали, когда ЕС может снова открыть границы для украинцев

Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине за последнее время превышает нормы, приемлемые в Европе. Именно поэтому границы ЕС для украинцев еще закрыты. К тому же мир в ожидании второй волны коронавируса. Именно поэтому о возобновлении активного диалога Украины с ЕС об открытии границ можно говорить с сентября. Об этом в интервью сайту "Сегодня" сказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

"Думаю, с сентября можно будет говорить о более проактивном диалоге, поскольку весь мир в ожидании потенциальной второй волны всплеска коронавируса. Есть свобода передвижения внутри Шенгена. Там статистические показатели действительно очень разные. В некоторых странах они даже выше, чем в Украине. Но когда речь идет о въезде на территорию ЕС с третьих стран, рекомендации Еврокомиссии очень жесткие. Но здесь надо сказать, что это не политический, а сугубо эпидемиологический вопрос", – сказала Стефанишина.

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При этом вице-премьер подчеркнула, что безвиз – это политическое решение и к нему вопросов нет. К тому же, согласно рекомендациям Еврокомиссии, каждая страна-член ЕС может принимать решение по пересечению ее границ отдельно, и это вопрос времени для граждан отдельных стран.

"Поэтому мощная работа ведется на дипломатическом фронте. Положительно воспринимается странами-ЕС и другими странами, которые уже открыли доступ к передвижению, что в Украине один из самых низких уровней смертности от коронавируса. Это очень важный индикатор, это означает, что в Украине карантинные методы действуют и лечение эффективно", – подытожила вице-премьер.

На прошлой неделе Кабинет министров снова изменил критерии определения стран "красной" зоны, по возвращению из которых украинцам необходимо уходить на обязательную 14-дневную обсервацию или получить негативный тест на коронавирус. Если в стране количество новых случаев заражений COVID-19 на 100 тыс. населения за последние две недели превышает количество таких случаев в Украине, она попадает в "красную зону". Также если в той или иной стране количество новых случаев заражений COVID-19 по сравнению с предыдущими двумя неделями составляет более 30%, эта страна попадает в "красную зону".

Напомним, в интервью сайту "Сегодня" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужно стремиться к среднему по ЕС показателю заболеваемости коронавирусом (17 человек на 100 тыс. населения), иначе границы не откроют:

Дмитрий Кулеба Видео: Сегодня

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