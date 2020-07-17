В Минздраве рассказали, когда ЕС может открыть границы для украинцев

В Европе каждые две недели пересматривают список "белых" стран

Динамика заболеваемости COVID-19 в Украине за последние две недели превышает нормы, которые для себя приняли в Европе. Поэтому пока границы ЕС для украинцев останутся закрыты. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает "РБК-Украина".

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"Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 заболевших, то тогда мы впишемся в сегодняшние критерии ЕС", - сказал он.

С 1 июля Европейский Союз открыл границы для граждан 14 стран, Украина в него не вошла.

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"Белый" список государств в ЕС намерены пересматривать каждые две недели. Чтобы попасть в него, странам необходимо соответствовать трем критериям:

показатели новых обнаруженных случаев COVID-19 (за последние 14 дней и на 100 тысяч жителей) должны быть близкими к средним показателям ЕС по состоянию на 15 июня или ниже;

показатели новых заболевших за последние 14 дней должны выйти на "плато" или пойти на убыль, чему не соответствует Украина, где в последнее время растет число новых пациентов с коронавирусом;

оценка реакции государства на эпидемию, учитывая масштабы тестирования, наблюдение за инфицированными, отслеживание их контактов, локализация, лечение и отчетность, а также публикация достоверной информации.

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Ранее в Министерстве иностранных дел рассказали, кто из украинцев может въехать в ЕС, несмотря на запрет.

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