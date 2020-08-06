Українська
$ 27,7
32,9
  1. Последние новости Украины

В Киеве и Днепре разоблачили "черные" колл-центры: создали аферисты для обмана клиентов банков

6 августа, 21:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Мошенники наняли на работу около 300 человек

В Украине разоблачили мошенников, которые под видом сотрудников различных банков обманывали их клиентов.

Реклама

Операцию проводили следователи полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины, сообщили в столичной прокуратуре.

В частности, было установлено, что на территории Киева и Днепра долгое время действовала преступная группировка, участники которой использовали незаконно полученные базы со сведениями о клиентах украинских и иностранных финансовых учреждений с целью снятия средств с их счетов.

Организаторы схемы арендовали помещения, в которых создавали колл-центры, обеспечивали их необходимым техническим оборудованием и подбирали персонал.

По их указанию операторы вели смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента финансового учреждения. После этого, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным жертвам, входили в доверие и получали данные об их банковских картах.

В тренде
В Украине прочно осел антициклон: где ждать адской жары до +35
Реклама

Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на собственные счета.

По данным следствия, в схеме было задействовано около 300 человек. Сумма причиненного ущерба и круг потерпевших устанавливаются.

Напомним, ранее полиция разоблачила интернет-мошенницу, которая выманила у своих жертв более 100 тысяч гривен.

Также мошенники в Украине охотятся на квартиры одиноких людей:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев афера мошенничество мошенники Днепр обман аферисты колл-центр

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцы
В тесноте, зато дешевле: какой налог на недвижимость должны заплатить украинцыНедвижимость
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под Черниговом
Более 50 ножевых ранений: появились жуткие подробности убийства ребенка под ЧерниговомДругие регионы
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом Безсмертным
Если в Беларуси победит оппозиция, то надо ждать прямой войны со стороны России: интервью с Романом БезсмертнымУкраина
"Старая гвардия" на маневрах: зачем Кравчук и Фокин нужны в переговорах по ДонбассуПолитика
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в Бейруте
Шмыгаль отреагировал на мощнейший взрыв в БейрутеПолитика
"Слуги народа" придумали новый слоган для местных выборовПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять