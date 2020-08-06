В Киеве и Днепре разоблачили "черные" колл-центры: создали аферисты для обмана клиентов банков

Мошенники наняли на работу около 300 человек

В Украине разоблачили мошенников, которые под видом сотрудников различных банков обманывали их клиентов.

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Операцию проводили следователи полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины, сообщили в столичной прокуратуре.

В частности, было установлено, что на территории Киева и Днепра долгое время действовала преступная группировка, участники которой использовали незаконно полученные базы со сведениями о клиентах украинских и иностранных финансовых учреждений с целью снятия средств с их счетов.

Организаторы схемы арендовали помещения, в которых создавали колл-центры, обеспечивали их необходимым техническим оборудованием и подбирали персонал.

По их указанию операторы вели смс-рассылку о якобы несанкционированном входе в личный кабинет клиента финансового учреждения. После этого, представляясь сотрудниками банка, операторы звонили потенциальным жертвам, входили в доверие и получали данные об их банковских картах.

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Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карточек потерпевших и переводили их на собственные счета.

По данным следствия, в схеме было задействовано около 300 человек. Сумма причиненного ущерба и круг потерпевших устанавливаются.

Напомним, ранее полиция разоблачила интернет-мошенницу, которая выманила у своих жертв более 100 тысяч гривен.

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